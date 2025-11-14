Detenidas 16 personas en un bloque en Delicias (Madrid) dedicado a la explotación sexual

La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo contra la explotación sexual en un bloque de pisos situado en el número 127 de la calle Delicias, en el distrito madrileño de Arganzuela. La operación se llevó a cabo a finales del mes de octubre, gracias a la colaboración ciudadana, que permitió situar el foco sobre una persona que podría ser víctima de trata de blancas. En ese momento se inició la vigilancia del edificio en una investigación que aún sigue en curso.(Fuente: Europa Press / Policía Nacional)