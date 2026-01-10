Detenidos dos hombres por atracar un salón de juegos en Águilas (Murcia)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un violento atraco en un salón de apuestas del municipio de Águilas (Región de Murcia) ocurrido el pasado mes de octubre. Tras una investigación de varios meses han sido detenidos por entrar encapuchados en horario comercial en este establecimiento y la violencia con la que fue cometido el robo. Tras los hechos, la Guardia Civil se entrevistó con los testigos y conoció la cronología del asalto, lo que permitió la posterior investigación y detención de ambos.(Fuente: Guardia Civil)