7 detenidos y más 800 kilos de hachís incautados en una operación antidroga en aguas de Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a siete personas y se ha incautado de más de 800 kilos de hachís en una operación antidroga que se ha desarrollado este pasado jueves en aguas próximas al cabo de Trafalgar.Según ha informado a los medios el delegado en funciones del Gobierno de España en Andalucía, Francisco Toscano, el operativo se inició al detectase una embarcación sospechosa a la que se le hizo un seguimiento y que llegó a adentrarse "a más de 60 millas náuticas" en una persecución con patrulleras de la Guardia Civil.