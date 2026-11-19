Valencia, 19 de noviembre de 2026. La Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos personas de 19 y 20 años como presuntos responsables de la estructura de apoyo del movimiento Blocus en España, que al parecer desempeñaban funciones diferentes en la organización relacionadas con la coordinación de sus actividades, la ocultación de la identidad de sus responsables y la adopción de medidas para dificultar la investigación policial. Los detenidos formaban parte del círculo más cercano del presunto fundador e ideólogo del movimiento, arrestado el pasado 30 de octubre en Picanya (Valencia), según ha detallado la Benemérita en un comunicado. (Fuente: Guardia Civil)