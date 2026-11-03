Disponible en España el primer tratamiento oral GLP-1 para el control de peso

Madrid, 3 de noviembre de 2026. Las personas con obesidad o sobrepeso ya tienen a su alcance Wegovy oral, el primer agonista del receptor de GLP-1 en forma de comprimidos. Acaba de llegar a España, que se convierte así en el 5º país del mundo en tenerlo disponible en las farmacias. Esta nueva opción contiene semaglutida, que es la misma molécula del tratamiento en su formulación inyectable. Está indicado para cualquier adulto con obesidad o sobrepeso, en este último caso si además existen complicaciones asociadas al exceso de peso, como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular. Y siempre con receta médica. Desde Novo destacan especialmente dos cualidades: su eficacia y perfil de seguridad ampliamente conocido durante años. Más de la mitad de la población adulta en España presenta exceso de peso, con entre un 15 y un 18 por ciento con obesidad. Además, se prevé que en 2035 la prevalencia de la obesidad alcance el 37 por ciento.