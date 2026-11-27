Madrid, 27 de noviembre de 2026. Representantes sindicales y docentes en huelga de la Comunidad de Madrid han denunciado que las instrucciones de la Consejería de Educación "son completamente vulneradoras de los derechos constitucionales, que nos retrotraen a un escenario profundamente predemocrático y que lo único que hacen es poner en cuestión la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad sindical". Los docentes han subrayado que la huelga ha trascendido su carácter laboral para convertirse en una lucha por las libertades públicas, tras la apertura de expedientes disciplinarios contra docentes que participan en la protesta. Los representantes sindicales han alertado sobre posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos al cruzar información sobre horas perdidas de clase con datos de equipos educativos para identificar al profesorado en huelga.