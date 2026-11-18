Madrid, 18 de noviembre de 2026. Ser mayor de 45 años y tener una discapacidad puede dificultar el acceso a una nueva oportunidad laboral. Por este motivo, Fundación Randstad pone el foco en esta generación invisible. De esta manera, y según datos de Fundación Randstad, más del 67% de esta población permanece inactiva y únicamente el 27,9% tiene empleo. Para conseguir remediar estos datos y evolucionar hacia el empleo de las personas con discapacidad mayores de 45 años, la formación se ha convertido en un pilar clave. Visibilizar a estas personas es el primer paso para lograr derribar esta doble barrera. Una realidad invisible que muestra el compromiso de Fundación Randstad para evitar que la edad y la discapacidad continúen cerrando las puertas del empleo.