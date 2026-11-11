Dos multitudinarias manifestaciones desafían la lluvia y claman mejores sueldos en Valladolid

Valladolid, 11 de noviembre de 2026. Las dos manifestaciones convocadas este miércoles en Valladolid con motivo de la huelga general del 11N han recorrido este miércoles las principales calles de la ciudad en una tarde marcada por la intensa lluvia con el objetivo de recomponer la estructura de rentas en España país para combatir las "grandes desigualdades" producidas en estos últimos años, con especial transcendencia en el acceso a la vivienda en alquiler o en propiedad, así como por la gran escalada de los precios y del IPC, derivados de los conflictos bélicos internacionales.