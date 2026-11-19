Madrid, 19 de noviembre de 2026. Bajo el lema "Ciencia se escribe con compromiso" la Fundación AstraZeneca ha celebrado su décima edición de los Premios Jóvenes Investigadores. Con una dotación de un millón de euros, la Fundación impulsa el talento científico joven en España promoviendo proyectos científicos colaborativos en red orientados a mejorar el cuidado y prevención de la salud de los pacientes. El Instituto de Salud Carlos III ha sido el responsable de evaluar las candidaturas. En esta edición el proyecto galardonado en el área 'Cardiovascular, Renal y Metabolismo', ha sido "DetecATTR-IA"; en 'Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología' el proyecto "Glicosilación diferencial en cáncer de mama metastásico como modulador de la eficacia terapéutica", en el área 'Respiratorio e Inmunología' el proyecto "PREDICT-COPD" y en 'Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles' ha sido "PHAGE-SCREEN-CF". El Premio Honorífico a la Excelencia en la trayectoria Científica y su Contribución Destacada en la Salud de la Sociedad ha sido otorgado al chef José Andrés por su compromiso social y usar la gastronomía para impulsar proyectos de ayuda humanitaria en España y otros países. Asimismo, la convocatoria ha reforzado la incorporación de la perspectiva social valorando el respaldo de las asociaciones de pacientes en cada proyecto.