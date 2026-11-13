EH Bildu se compromete a "trabajar con ambición" para establecer un SMI propio para los vascos

Basauri (Bizkaia), 13 de noviembre de 2026. EH Bildu se ha comprometido a "trabajar con ambición" para establecer "un SMI propio" para los vascos, "adaptado al coste de vida de Euskal Herria", con el objetivo de "garantizar salarios dignos y aliviar la economía de las familias vascas".Los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Bizkaia, Oskar Matute e Idurre Bideguren, se han trasladado este viernes a las instalaciones de Mercabilbao, en Basauri (Bizkaia), para denunciar "la escalada de precios y sus consecuencias en la economía de las familias vascas". Para "aliviar el impacto del encarecimiento del coste de la vida", han presentado las propuestas que la formación soberanista defenderá en las Cortes Generales tras las elecciones del 29 de noviembre.