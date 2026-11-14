EH Bildu pide "demostrar la dignidad" vasca para "frenar a la extrema derecha"

Bilbao, 14 de noviembre de 2026. La cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, ha apelado a la ciudadanía para "demostrar la capacidad y la dignidad de Euskal Herria" en la manifestación nacional convocada por la formación soberanista este sábado en Bilbao, así como "hicimos este miércoles en favor del derecho a la vivienda". Etxebarrieta ha comparecido la mañana de este sábado en Bilbao, donde a las cinco de la tarde se celebrará la manifestación nacional bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria defendatu' (Defender la Euskal Herria que viene), así como el partido en San Mamés entre la selección vasca y venezolana, encuentro sobre el que ha dicho que "también os esperamos". (Fuente: Imágenes Cedidas)