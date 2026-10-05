El 95% de los españoles quiere comer mejor, pero solo el 28% logra mantener hábitos saludables

Madrid, 5 de octubre de 2026. El 95% de los españoles quiere mejorar sus hábitos alimentarios, pero solo el 28% afirma conseguir mantener un estilo de vida saludable, según el II Radar Saludiable. En este contexto, la nueva etapa de NutriTour by Zespri, busca cerrar la brecha entre querer cuidarnos y conseguir hacerlo impulsando el movimiento #1ZesprialDía. El movimiento se ha llevado a cabo en distintos centros de trabajo, donde los participantes han tenido la oportunidad de valorar la importancia de incorporar hábitos saludables en su día a día. La preocupación por el bienestar y la nutrición ha convertido a internet y las redes sociales en la principal fuente de información para el 72% de los españoles, así lo revela el primer informe de Desinformación Científica en España. Con esta iniciativa, Zespri refuerza su compromiso con llevar un estilo de vida saludable trasladando información veraz y proponiendo pequeños gestos fáciles de incorporar a la rutina.