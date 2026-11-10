Publicado 10/11/2026 10:57:38 +01:00CET

Las emisiones de CO2 de combustibles fósiles caerán un 0,4% en 2026, según estudio

Madrid, 10 de noviembre de 2026. El informe 'Global Carbon Budget 2026', publicado este martes, prevé que las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles disminuyan un 0,4% este año, hasta los 38.200 millones de toneladas, debido a la expansión de la energía solar y eólica y a la caída del consumo de petróleo vinculada al conflicto en Irán. Sin embargo, las emisiones totales de CO2 se incrementarán en un 1,2%, alcanzando los 43.300 millones de toneladas en 2026. (Fuente: Europa Press/EBS/DPA)