Una empresa de pozos y sondeos recibe el premio Pyme del año en Almería

CAUCE TM, una empresa ubicada en la localidad almeriense de Pulpí, dedicada a las instalaciones hidráulicas y especializada en pozos y sondeos, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Almería, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.Esta pyme nació en 2011 cuando tres hermanos visualizaron una ventana de oportunidad en el sector. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la compañía es ofrecer técnicas que solventen la escasez de agua en el sureste peninsular.Desde su nacimiento siempre han tenido un aliado esencial, Banco Santander.Esta empresa líder en gestión del agua, con 30 empleados y que prevé una facturación en 2025 superior a los 3 millones de euros, cuenta con soporte tecnológico, calidad certificada y una fuerte orientación a la conciliación laboral.