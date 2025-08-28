Empresas de la Cartuja y Torneo optimistas por el traslado del Betis

El personal de los negocios próximos a las instalaciones del Estadio Olímpico de la Cartuja, tanto en la propia Isla de la Cartuja como aquellos situados en la avenida de Torneo, han acogido con "optimismo" el traslado del club Real Betis Balompié a su nuevo y temporal emplazamiento, el cual se prevé con una duración estimada de al menos dos años. Ante este traslado, los comercios circundantes al estadio se beneficiarán de la afluencia de gente atraída por los eventos deportivos del conjunto verde y blanco.