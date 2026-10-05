ERC apuesta por que Rufián repita y anunciará su candidatura tras unas primarias

Barcelona, 5 de octubre de 2026. La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apostado por que el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, repita como cabeza de lista a las elecciones generales, y ha detallado que ahora iniciarán el proceso interno para anunciar el 17 de octubre la candidatura completa. "Es el mejor valor que tenemos para esta convocatoria y hoy empieza todo el proceso interno", ha dicho Alamany en rueda de prensa este lunes, en la que también ha descartado que el líder del partido, Oriol Junqueras, quiera aspirar a ser el candidato a las próximas generales del 29 de noviembre tras la previsible aplicación de la ley de amnistía. (Fuente: ERC)