ERC pide que "se investigue hasta el final" presunto fraude de fondos de pulseras antimaltrato

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha pedido que "se investigue hasta el final" el presunto fraude con fondos de la Unión Europea para las pulseras antimaltato. "Que se investigue hasta el final. Como todo el mundo sabe es un tema que afectó a muchísima gente y que se investigue", ha señalado este jueves después de que la Fiscalía Europea haya anunciado que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. (Fuente: Congreso)