Publicado 13/10/2025 14:06:45 +02:00CET

La Ertzaintza homenajea a Txema Aguirre, agente asesinado por ETA el 13 de octubre de 1997

La Ertzaintza ha homenajeado este lunes al ertzaina Txema Aguirre Larraona, agente asesinado por ETA hace 28 años junto al Museo Guggenheim Bilbao, con una ofrenda floral y un minuto de silencio. "No podemos ni queremos perder el legado y los valores que nos han dejado nuestro compañero Txema y las personas que le rodean. Porque para nosotros han sido, son y serán un referente de humanidad, seña de identidad de la Ertzaintza", ha subrayado durante el acto el jefe de la comisaría bilbaína, Kike Sánchez.

