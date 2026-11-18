Madrid, 18 de noviembre de 2026. Irán reivindica un ataque con drones contra una base militar estadounidense en Kuwait. Asegura haber golpeado sistemas Patriot y lanzaderas de misiles y drones en Alí al Salem, una instalación clave para las operaciones militares de Washington en Oriente Próximo. El ataque ha activado las defensas antiaéreas kuwaitíes, que aseguran estar interceptando drones sobre su territorio. Las autoridades advierten de que las explosiones que se están escuchando corresponden a estos derribos y piden a la población que siga las instrucciones de seguridad. (Fuente: Europa Press y Redes Sociales)