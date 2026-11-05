Escenas de dolor en el multitudinario último adiós al futbolista Jesús de Miguel

Navahermosa, 5 de noviembre de 2026. El mundo del fútbol está de luto, el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, fallecía este miércoles 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de la isla canaria a los 30 años, horas después de sufrir una parada cardiorrespiratoria a causa de un fuerte rodillazo del portero del Andorra, Jesús Owono, en un dramático lance del juego. Ha sido este viernes cuando la localidad natal de sus padres, Navahermosa (Toledo), ha acogido su emocionante y desgarrador último adiós. (Fuente: Europa Press/CD Tenerife)