España destaca la "gran respuesta" a la huelga y critica los insultos a sindicatos

Valencia, 12 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, y número dos de la lista del PSOE al Congreso por Valencia ha destacado que la huelga general de ayer "tuvo una respuesta muy grande" y ha lamentado los insultos a los sindicatos: "Hoy, por desgracia, el PP es indistinguible de Vox". España ha apuntado a "los miles de ciudadanos que asistieron a las manifestaciones en todo nuestro país, reclamando más políticas de vivienda y una mejora de los servicios públicos" para "seguir avanzando", como se vio en València y en "muchísimos" municipios de la Comunitat Valenciana. "Un clamor por los derechos públicos, por los derechos de las ciudadanas y por los servicios públicos, un claro mensaje que ha removido conciencias", ha recalcado. Por ello, ha lamentado "los ataques a los sindicatos" por parte del PP y Vox: "Prácticamente no puedes distinguir lo que dice el PP de lo que dice Vox contra los sindicatos, con faltas de educación y con insultos a unas instituciones reconocidas en la Constitución igual que están los empresarios y las organizaciones empresariales". (Fuente: Imágenes Cedidas)