España lamenta "fusión ideológica" entre PP y extrema derecha al pedir la Armada para El Hierro

Valencia, 16 de noviembre de 2026. El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apelado a la "solidaridad" de las comunidades autónomas en la crisis migratoria de la isla de El Hierro y ha criticado que el PP pida desplegar la Armada en unas declaraciones que, a su juicio, son "muestra de esa fusión que han hecho ideológica" con la extrema derecha. España ha respondido a preguntas sobre su valoración de la situación en El Hierro y después de que el candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, haya pedido que la Armada intervenga en la frontera con aguas internacionales en las Canarias. El ministro ha señalado que le "han preocupado mucho" las declaraciones de "líderes del Partido Popular apelando otra vez a la Armada, que ya recuerdan a otras que hizo (el secretario general del PP) Tellado". "Quizás la extrema derecha suele decir esas cosas, pero que lo digan líderes del PP es una muestra de esa fusión que han hecho ideológica. La Armada, ya lo dijo un responsable de la misma, cuando está en el mar lo que hace es salvar a la gente", ha remarcado.