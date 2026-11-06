España ve con "rabia y tristeza" el caso Ábalos y Koldo y defiende la "contundencia" del PSOE

Valencia, 6 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que ve con "rabia, decepción y tristeza" el caso del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García y ha defendido la "contundencia" del PSOE al "separarlos" de las responsabilidades que en su día ostentaron. Además, ha incidido en que se trata de personas que ya no están "en ningún cargo público" ni forman parte de esta formación política. España ha valorado que el PSOE ha tomado "decisiones muy duras antes de que se conocieran muchos hechos" y ha recalcado que estas personas --como Ábalos y Koldo-- "ya no están en ningún cargo público ni en nuestra organización". Además, ha considerado que la formación ha actuado "con transparencia" y con "colaboración absoluta con la justicia", que será "la que determinará todas estas acciones".