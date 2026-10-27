Los españoles quieren vivir más pero la mayoría teme hacerse mayor

Madrid, 27 de octubre de 2026. 8 de cada 10 españoles quieren vivir más años, así lo revela la última edición del STADA Health Report. No obstante, el 61% se muestra preocupado por hacerse mayor. Una preocupación que se acentúa en las mujeres, el 69% manifiesta inquietud ante esta perspectiva, frente al 55% de los hombres. Además, el estudio destaca que los españoles están por encima de la media europea en el uso de la inteligencia artificial en temas de salud. El 59% ya la utiliza consultas relacionadas con su salud y el 86% está abierto a su incorporación en la atención sanitaria. Asimismo, el estudio señala algunos de los principales retos del sistema sanitario español, entre los que destacan la atención a la salud mental, la escasez de profesionales sanitarios y largas listas de espera.