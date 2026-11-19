Madrid, 19 de noviembre de 2026. Esperanza Aguirre alza la voz en favor de Julio Iglesias: "me parece muy rarito, porque la fiscalía ha cambiado de punto de vista. Y cuando la fiscalía ¿de quién depende? Pues eso. Y yo lo que creo es que Julio Iglesias dio los mensajes que después de estas fechas que ellas dicen, le pusieron todas ellas, o sea que no debió ser tan grave. A mí me parece muy rarito". Total Esperanza Aguirre: - No podía faltar usted un año más, ¿verdad?, aquí en la Fundación Querer. - Yo creo que la labor que están haciendo en la Fundación Querer en favor de estos niños, que tienen una capacidad y un potencial impresionante, pero que hay que estimularlo, lo tenemos que apoyar desde todas partes. - ¿Qué gran labor hace la Fundación siempre, verdad? - Pues sí, yo creo que, mira, Pilar y también su marido, Alfredo Timermand, también trabajan y hacen muchísimo por la Fundación Querer. Y luego algunos que modestamente les apoyamos. - Esperanza, le queríamos preguntar, porque hoy nos hemos despertado todos con esa entrevista de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, a una revista de corazón. ¿A usted qué le ha parecido este paso de presidente? - A mí me ha parecido que es un éxito de la revista Lecturas, pero yo que soy política, me parece que es una manera que Pedro Sánchez tiene de salir él solito en todas las fotos las fotos para porque es muy guapo, pues entonces así cree que va a tener más éxito y contarnos cosas íntimas. En cambio, no hablar de lo que tiene que hacer un presidente del gobierno que ha estado ocho años, tiene que hacer el balance de su legislatura, que para mí ha sido nefasto. Y si no miren ustedes la vivienda, que era el problema número 18, cuando él llega ahora es el problema número uno. Los trenes, que eran una maravilla en España, estábamos todos orgullosos del ferrocarril y hemos visto que somos el único país europeo donde se han producido, no uno, dos accidentes, con 160 y tantas muertes y es que es una auténtica vergüenza. Y no solamente el balance, es que tampoco es capaz de contarnos el programa, ¿qué va a hacer? Lo único que hace es unos consejos de ministros para gastar miles de millones, 28.000 millones este martes, a ver, para el viernes, porque ha puesto dos consejos por semana. En fin, una vergüenza de hombre. - Y luego la última, doña Esperanza, le queríamos preguntar también a usted, que hemos conocido hoy la nocheel caso de Julio Iglesias, que ha sido admitida a trámite de demanda por las empleadas. No sé qué le parece a usted, si queda en jaque mate - Me parece muy rarito, porque la Fiscalía ha cambiado de punto de vista. Y cuando la Fiscalía ¿de quién depende? Pues eso. Y yo lo que creo es que Julio Iglesias dio los mensajes que después de estas fechas que ellas dicen, le pusieron todas ellas, o sea que no debió ser tan grave. A mí me parece muy rarito. - ¿Apoya al cantante? - Hombre, claro que apoyo al cantante. - ¿Qué le dirías desde aquí? ¿Qué le diría? - Que estamos aquí... - Oye, ¿y mi bolso? - ¿Cree que es una falacia por ambas partes, señora? - - ¿Cree que Julio ganará esta instancia? - ¿Ah, el bolso? - ¿Qué le diría usted a Julio Iglesias? - Que mucho ánimo, que mi opinión es que la Fiscalía ha cambiado de opinión. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Palabras de Pedro Sánchez. Pues ya saben.