Madrid, 21 de noviembre de 2026. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido una rectificación inmediata por parte del PSOE y de la ministra Diana Morant después de que esta última afirmara que ojalá Pedro Sánchez le hubiera dado "cuatro bofetadas" a Alberto Núñez Feijóo durante el debate. Muñoz ha criticado lo que considera una contradicción entre el discurso socialista de "buena educación y superioridad moral" y unas declaraciones que, a su juicio, alientan la violencia. "La violencia nunca está justificada, es incomprensible", ha subrayado. (Fuente: PP)