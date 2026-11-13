Experiencia inmersiva en Museo de les Ciències de València recorre el universo de Julio Verne

Valencia, 13 de noviembre de 2026. Imágenes del nuevo espacio inmersivo en el Museu de les Ciències de València, 'Jules Verne 200', inspirado en el universo creado por el autor francés Julio Verne, que se puede visitar desde este viernes, y que combina literatura, ciencia, tecnología y realidad virtual para descubrir cómo la imaginación de este escritor anticipó muchos de los avances científicos actuales. La experiencia, producida por Layers of Reality con motivo del bicentenario del nacimiento de Julio Verne que se conmemora en 2028, ocupa cerca de 450 m² en el Museu de les Ciències, que este viernes cumple 26 años desde su apertura al público e incluye un espacio de realidad virtual en formato metaverso de 200 m², instalaciones interactivas y objetos expositivos tradicionales.