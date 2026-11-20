Madrid, 20 de noviembre de 2026. La responsable de Espacio en España en Airbus Defence and Space, Raquel González, ha reivindicado que España vive una situación "absolutamente histórica" tras 60 años de trayectoria industrial y ha llamado a hablar de soberanía espacial "en presente y no en futuro", apoyándose en activos operativos como los satélites de comunicaciones seguras Spainsat NG --con antenas activas protegidas frente a ciberataques-- o el satélite radar Paz, cuya utilidad frente a catástrofes se evidenció durante la dana.