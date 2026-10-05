Experto alerta del futuro de los decretos de vivienda que el Gobierno prevé aprobar de nuevo

Madrid, 5 de octubre de 2026. Antonio Alonso Marcos, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, ha asegurado que los decretos de vivienda que el Gobierno prevé aprobar de nuevo este martes en el Consejo de Ministros podrían tener una tramitación complicada en la Diputación Permanente. El experto recuerda que, al estar este órgano bastante equilibrado, bastaría con que el PNV votara en contra para que las medidas no salieran adelante. Por eso, considera que estos decretos podrían tener "una vida muy débil, frágil y corta". Alonso Marcos señala además que la maniobra es legal y que el Gobierno puede recurrir a ella, pero advierte de que "no todo lo que es legal es pertinente" y subraya la importancia de guardar las formas y cuidar el lenguaje para proteger la democracia.