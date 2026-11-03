Experto augura una "ola demócrata" en las 'midterms' por el desgaste de Trump

Bilbao, 3 de noviembre de 2026. Estados Unidos afronta sus elecciones de medio mandato ('midterms') en un clima de alta expectación, con todas las miradas puestas en la posible pérdida de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso. Estos comicios, que se celebran cada dos años coincidiendo con el ecuador del mandato presidencial, renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Según el profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU, Ander Gutiérrez Solana, los sondeos pronostican una "ola demócrata" que, dependiendo de la magnitud de la movilización, podría convertirse en un "tsunami" y arrebatar a los republicanos el control legislativo.