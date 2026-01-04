Experto cree que EEUU "facilitará la negociación" para una transición estable en Venezuela

El experto en relaciones internacionales, Rafael Calduch, ha valorado la operación militar que el Ejército estadounidense llevó a cabo en Venezuela y que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Para Calduch, el artífice de este operativo es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien deberá buscar una transición "lo menos violenta posible". Por otro lado, ha apuntado que Marco Rubio "facilitará la negociación" entre los representantes del régimen en el interior y los que tienen el poder legítimo de las urnas en el exterior. Por último, ha advertido del "riesgo de escalada de la violencia" dentro de Venezuela.