Experto ante las 'midterm' estadounidenses: "Trump se ha vuelto tóxico a nivel electoral"

Bilbao, 3 de noviembre de 2026. Declaraciones del profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU, Ander Gutiérrez Solana, que ha analizado las perspectivas de las elecciones de medio mandato ('midterms') en Estados Unidos, asegurando que las encuestas anticipan "una ola demócrata" impulsada por el desgaste del gobierno republicano. El experto ha señalado que el actual presidente se ha vuelto "tóxico a nivel electoral" debido a políticas como la guerra de aranceles o la subida de precios, lo que podría costarle la pérdida del control del Congreso. En este sentido, Gutiérrez Solana ha advertido de que una victoria demócrata en la Cámara de Representantes abriría la puerta a múltiples investigaciones parlamentarias e incluso a un posible proceso de destitución ('impeachment') contra el mandatario.