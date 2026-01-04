Expertos analizan el futuro de Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos

Varios expertos en derecho y relaciones internacionales han analizado la legitimidad de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela; así como el futuro del país sudamericano tras esta acción. El experto en relaciones internacionales, Rafael Calduch, ha indicado que la actuación estadounidense permite acabar con un "régimen tiránico en Venezuela". Además, ha defendido que Estados Unidos buscará "una transición estable". Por su parte, Vicent Maurí, de la Plataforma Bolivariana del País Valenciano, ha incidido en que la intervención del gobierno estadounidense es "una violación del derecho internacional". Misma línea en la que se ha situado el profesor de Ciencia Política, Antonio Alonso, quien ha argumentado que la solución debe ser "una transición pactada" que provenga desde Venezuela para "respetar el derecho internacional".(Fuente: Europa Press / White House / Maduro / X)