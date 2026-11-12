Expertos debaten sobre la importancia del juicio y la responsabilidad humana en la IA educativa

Madrid, 12 de noviembre de 2026. En un momento en el que los sistemas de inteligencia artificial asumen cada vez más funciones, representantes de la educación, la investigación y la tecnología se han reunido para debatir qué decisiones deben seguir bajo el criterio y la responsabilidad de las personas. El encuentro, conocido como 'Global Education Forum', ha sido impulsado por la Universidad Camilo José Cela. Entre los principales asuntos abordados destaca qué puede hacer la IA, pero también quién debe gobernarla, cómo proteger la autonomía intelectual y qué obligaciones tienen las instituciones al utilizarla para enseñar o evaluar aprendizajes. Los expertos han coincidido en que decidir con qué finalidad incorporar la IA al sistema educativo y establecer límites claros son algunos de los principales desafíos existentes. La edición ha concluido con el foco puesto en ampliar la conversación educativa internacional y trabajar en que no se limite a anticipar cambios tecnológicos, sino que contribuya a orientar las decisiones sobre el futuro del conocimiento y del aprendizaje.