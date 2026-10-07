Expertos endocrinólogos intergeneracionales analizan los retos del hipoparatiroidismo crónico

Madrid, 7 de octubre de 2026. Casi medio centenar de residentes y adjuntos jóvenes de Endocrinología y Nutrición se han reunido en Madrid en la primera edición de Emerging Experts, un programa formativo para profundizar en el manejo de enfermedades endocrinas complejas y poco frecuentes como el hipoparatiroidismo crónico. La iniciativa, a cargo de la compañía Ascendis Pharma, tiene como objetivo combinar debate científico, formación y discusión sobre casos clínicos e intercambio entre especialistas médicos. El hipoparatiroidismo crónico es una enfermedad endocrina rara que afecta a diversos órganos y que en España sufren alrededor de 13.000 personas. Uno de los puntos fuertes es el aprendizaje colaborativo entre profesionales de amplia trayectoria y especialistas jóvenes. Esta primera edición de Emerging Experts busca consolidarse como una experiencia formativa con continuidad en el tiempo para acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones de endocrinólogos.