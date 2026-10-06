Expertos piden reforzar la autonomía de España y EU para garantizar el acceso a hemoderivados

Madrid, 6 de octubre de 2026. Los medicamentos hemoderivados son estratégicos para la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios y para la autonomía sanitaria de España y Europa. Así lo han señalado expertos en la jornada 'Garantizando el acceso a medicamentos esenciales: decisiones estratégicas en la gestión de los hemoderivados'. Garantizar el acceso a estos medicamentos exige una actuación coordinada entre los diferentes actores de la industria sanitaria. Los problemas de desabastecimiento de estos medicamentos pueden suponer riesgos para los pacientes, como el desarrollo de virus o de infecciones bacterianas. Para evitarlo, expertos afirman que la contratación pública debe incorporar criterios para valorar la capacidad de los proveedores de garantizar el abastecimiento. Los expertos coincidieron en que el suministro de hemoderivados no es una cuestión únicamente asistencial, sino un elemento clave para la sostenibilidad, la resiliencia y la autonomía estratégica del sistema sanitario.