Expertos recomiendan al menos tres raciones de lácteos al día

Barcelona, 16 de octubre de 2026. Los lácteos forman parte de nuestra cultura gastronómica y aportan nutrientes esenciales para la salud en todas las etapas de la vida. Así lo recoge el Libro Blanco de los Lácteos, impulsado por la Fundación Española de la Nutrición con apoyo de la Organización Interprofesional Láctea, que subraya la contribución de estos alimentos tanto desde el punto de vista nutricional como para la prevención de ciertas enfermedades. Los expertos recogen en el libro que la leche, el yogur y el queso son fuentes de proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitaminas, fundamentales para el crecimiento, el mantenimiento de los huesos y el funcionamiento del organismo. El libro, que se ha presentado en NutriEXPO de Barcelona, busca trasladar esta evidencia científica a los colectivos profesionales de referencia para que dispongan de información rigurosa y actualizada con la que orientar sus recomendaciones nutricionales. Además de contribuir a cubrir las necesidades nutricionales, el consumo de leche y fermentados como el yogur y el queso se asocia en diferentes estudios a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La evidencia médica insiste en incorporar lácteos dentro de una dieta variada y equilibrada, como la mediterránea o la atlántica, y en recuperar los hábitos alimentarios tradicionales, especialmente entre niños y adolescentes.