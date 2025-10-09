Familiares de Mario Biondo pedirán la nulidad para llegar al TC y reabrir la investigación

Los padres de Mario Biondo, el difunto marido de Raquel Sánchez Silva que fue hallado sin vida en su domicilio el 30 de mayo de 2012, presentarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid por presunta vulneración del derecho de la tutela judicial, con el objetivo de llegar al Tribunal Constitucional (TC) y así poder reabrir la causa y "aportar pruebas" que permitan esclarecer los hechos. Así lo han explicado este jueves en la rueda de prensa que han ofrecido ante los medios en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya.