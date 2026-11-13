FC Andorra pide "respetar la intimidad" del guardameta tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Andorra La Vella, 13 de noviembre de 2026. El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, ha asegurado este jueves que el guardameta Jesús Owono está "muy tocado" tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel después de un choque fortuito entre ambos, y ha pedido "respetar su intimidad y su proceso" ante una situación en la que el portero atraviesa "los peores momentos prácticamente de su vida", motivo por el cual el club le ha otorgado total libertad para decidir cuándo regresar a los terrenos de juego. (Fuente: FC Andorra)