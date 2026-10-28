La Fed no sorprende y mantiene sin cambios los tipos de interés

Madrid, 28 de octubre de 2026. La Reserva Federal de Estados Unidos no da sorpresas y mantiene los tipos de interés sin cambios, en la horquilla de entre el 3,75 y el 4 por ciento. El banco central estadounidense hace así una pausa después de la subida aplicada en septiembre, la primera desde julio de 2023. La decisión se ha aprobado con diez votos a favor y dos en contra. Las consejeras Lisa Cook y Beth Hammack han sido las que han defendido elevar los tipos un cuarto de punto. La decisión llega, además, a menos de una semana de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, conocidas como midterms, previstas para el 3 de noviembre. (Fuente: Europa Press, FED, EBS)