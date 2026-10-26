Feijóo y Abascal cierran pacto en el Senado: Vox se retira en seis provincias y el PP en tres

Madrid, 26 de octubre de 2026. Feijóo y Abascal unen fuerzas para blindar la mayoría del PP en el Senado. Tras más de una semana de negociaciones discretas, populares y Vox han cerrado un acuerdo para coordinar sus candidaturas y hacer frente al pacto de las izquierdas. El reparto ya está decidido. Vox renuncia a presentarse en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Además, llevará un único candidato en otras catorce circunscripciones. El PP, por su parte, se retira de tres provincias: Guipúzcoa, Girona y Tarragona, donde no ha conseguido representación en el Senado. Un entendimiento que el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha celebrado como una forma de proteger la mayoría del centro derecha en la Cámara Alta. (Fuente: Europa Press, PP, Vox, Senado)