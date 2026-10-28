Feijóo pide saber qué medidas se tomaron tras Adamuz y exige una investigación del Gobierno

Madrid, 28 de octubre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes en Toledo, que ha causado al menos 68 fallecidos. Por eso, ha pedido saber qué medidas se han adoptado desde el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y ha reclamado una "revisión completa e independiente" de toda la red ferroviaria, así como una investigación del Gobierno y otra judicial. "Es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias", ha declarado Feijóo en una declaración institucional en la sede del PP, en la que ha arrancado trasladando sus condolencia a los familiares de las víctimas. Por el momento hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de un AVE contra un Iryo en el termino municipal de los Yébenes (Toledo). (Fuente: PP)