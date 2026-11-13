Feijóo promete a los jóvenes rebajas fiscales e incentivos a autónomos: "No os voy a fallar"

Madrid, 13 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este viernes a los jóvenes que si el PP llega a Moncloa impulsará rebajas fiscales en el primer suelo, incentivos si quieren montar un negocio como autónomo, más degravaciones por hijo y guarderías gratis de 0 a 3 años. "No os voy a fallar", ha proclamado Feijóo en un acto en el madrileño barrio de Tetuán con jóvenes del PP, en el que han participado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones y candidato al Congreso en la lista de Madrid, Ignacio Dancausa. (Fuente: PP)