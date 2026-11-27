Madrid, 27 de noviembre de 2026. El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este jueves que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" y "calladitas" con el Gobierno "más corrupto" de España que preside Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado a su llegada a la sede nacional del PP, después de participar en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, donde le esperaban decenas de cargos y afiliados del PP con banderas de España y del partido, que le han coreado 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa' (Fuente: PP)