Felipe VI afirma que "Ceuta es España" en su primera visita a la ciudad autónoma como rey

Ceuta, 13 de octubre de 2026.
Felipe VI y la reina Letizia han visitado Ceuta por primera vez como reyes, en una jornada histórica marcada por el respaldo de la Corona a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del pasado julio. Durante su discurso ante representantes de la sociedad civil, el monarca ha reafirmado que "Ceuta es España", ha defendido la integridad territorial y ha reclamado unidad institucional para afrontar la crisis. La agenda ha incluido también una visita a un colegio y un homenaje a las víctimas de los intentos de entrada a nado desde Marruecos.
(Fuente: RTVCE/Casa Real)