Publicado 30/10/2026 14:56:00 +01:00CET

Figaredo (Vox) culpa al Gobierno y cree que una dimisión de Puente "es lo de menos"

Barcelona, 30 de octubre de 2026. El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha responsabilizado del accidente de trenes de Urda (Toledo) al Gobierno, al que ha tildado de criminal, y ha afirmado que una posible dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "es lo de menos". "Por supuesto que pedimos la dimisión, pero es que eso es una cuestión accidental", ha dicho en declaraciones a periodistas en Barcelona junto al portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, y al candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe. (Fuente: VOX)