El fin de la legislatura provoca la caída de leyes sociales y la no aprobación de Presupuestos

Madrid, 5 de octubre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la mañana de este lunes el final de la actual legislatura tras comunicar en una comparecencia la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo domingo 29 de noviembre. Con el final del mandato del gobierno de coalición se ha producido un hecho sin precedentes en la historia de la democracia: se trata de la primera legislatura que se cierra sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / PSOE)