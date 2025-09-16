La Fiscalía se opone a sacar a Cerdán de prisión al apreciar riesgo de destrucción de pruebas

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que se investiga en el 'caso Koldo'. En su escrito, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, apunta a "la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal", así como al "papel director de Santos Cerdán en ella".(Fuente: Europa Press / Congreso / PSOE)