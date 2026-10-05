Flávio Bolsonaro: "La palabra es cambio, Brasil no aguanta"

Madrid, 5 de octubre de 2026. El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, agradece el respaldo de más de 56 millones de brasileños que, a su juicio, no se han abstenido porque anhelan una transformación profunda. "La palabra es cambio, Brasil no aguanta más (...). Está decreta do el fin de la era del PT", ha proclamado el candidato del Partido Liberal, quien ha acusado a la formación progresista de dejar como único legado un "récord de mujeres asesinadas, brasileños endeudados, altos impuestos, desesperanza y empresas cerradas". (Fuente: Flávio Bolsonaro)