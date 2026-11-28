Barcelona, 28 de noviembre de 2026. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que Lamine Yamal, Andreas Christensen y Rodri Hernández viajarán a A Coruña y "podrán jugar" ante el RC Deportivo este domingo, desvelando también las bajas de Marc Bernal y Alejandro Balde, además de recalcar que tienen "una enorme calidad" en el equipo y que es "importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen". Marc Bernal no estará disponible, Balde también se queda fuera, pero Rodri, Andreas Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar", declaró en rueda de prensa, antes de dar más explicaciones sobre qué le sucede al centrocampista. "Marc Bernal no tiene una lesión de importancia, pero habrá que verlo. No estará disponible para este partido y quizás no lo esté tampoco para Atlético", expuso.